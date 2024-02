Salernitana, ad Udine rivoluzione di formazione e recuperi dall'infermeria L'emergenza difesa potrebbe placarsi. Liverani valuta il 4-3-1-2 per dare peso all'attacco

Novità di formazione e soprattutto dall’infermeria. Udinese-Salernitana potrebbe rappresentare la gara della svolta per Fabio Liverani. In vista della sfida in Friuli, il tecnico romano potrebbe dar vita ad una profonda rivoluzione tecnica, come auspicato e suggerito anche dalla dirigenza nei contatti tenutosi nella giornata di ieri.

Si fa largo dunque l’ipotesi di un passaggio al 4-3-1-2, con Dia che potrebbe affiancare Weissman per dare maggiore peso al reparto offensivo. Fari puntati anche in difesa, con Liverani con guarda con grande attenzione alle notizie che arriveranno dall’infermeria. Fazio verrà rivalutato dopo il problema al polpaccio che lo frena da un mese e mezzo. Per Manolas il fastidio all’adduttore non sembra aver creato danni. Il greco ci sarà ad Udine e potrebbe far coppia con Pirola: il capitano dell’Under 21 spera di riaggregarsi in gruppo tra oggi e domani. Per Boateng c’è da centellinare una condizione fisica non ottimale. Buone speranze anche per Pierozzi, elemento che permetterebbe di poter dare maggiore equilibrio nel ruolo di terzino.