Offese sui social, la Salernitana: "Avviate azioni in sede civile e penale" Appello ai tifosi: "Difendere i valori etici, sportivi e comportamentali"

La Salernitana mette in guardia i suoi tifosi ed annuncia tolleranza zero per chi assumerà comportamenti oltraggiosi nei confronti della società. Il club, attraverso una nota ufficiale, ha fatto sapere di aver già intrapreso azioni legali sia in sede civile che penale. "L’U.S. Salernitana 1919 dichiara di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta la dirigenza dell’U.S. Salernitana 1919 Srl. La Società sarà intransigente ed attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club. Si rivolge un appello a tutti i veri tifosi della Salernitana ad alzare una cortina a difesa dei sani valori etici, sportivi e comportamentali che hanno sempre rappresentato la tifoseria salernitana", il messaggio diffuso dalla società che promette linea dura nei confronti di chi travalicherà i limiti dell'educazione e del rispetto. Il riferimento, da quanto si apprende, è legato soprattutto alla pioggia di offese - all'indirizzo del presidente Danilo Iervolino e della società granata - che sono arrivate sui social in queste settimane. Ma la Salernitana intende tutelarsi anche per le intemperanze avvenute in occasione di gare casalinghe e che hanno provocato ammende salate per il sodalizio campano (50mila euro in occasione del match contro il Genoa e 8mila euro dopo l'ultima partita casalinga).