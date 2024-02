Salernitana, Sabatini si affida a Fazio e Manolas: i due in pole per l'Udinese Il greco ha smaltito il problema all'adduttore, l'albiceleste di nuovo in campo dopo Napoli

I fedelissimi di Walter Sabatini per provare a dare una sterzata alla Salernitana. Kostas Manolas e Federico Fazio scaldano i motori e si candidano con forza ad un ruolo da protagonista per la sfida con l’Udinese. Fabio Liverani sta valutando i due ex Roma, in rampa di lancio dopo aver superato i rispettivi problemi fisici. Il difensore greco si era fermato nel secondo tempo della sfida con il Monza per un problema all’adduttore non confermato però dagli esami strumentali che hanno permesso di tirare un sospiro di sollievo. Fazio invece non vede il campo dal derby amaro con il Napoli a causa di un polpaccio che continua a fare i capricci.

Situazione da monitorare ma il ritorno in gruppo sin da inizio settimana permette alla Salernitana di poter contare sui suoi due pilastri difensivi. Anzi, Liverani potrebbe rilanciarli dal primo minuto nella difesa a quattro che il tecnico sta pensando di schierare in Friuli. Inseguono Pasalidis e Pellegrino, con Zanoli e Bradaric invece pronti ad agire sulle corsie.