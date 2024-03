Salernitana, Liverani: "Dia è un caso chiuso. Da ora sceglie la società" Il tecnico ha fatto chiarezza sulla vicenda legata all'attaccante senegalese

Fabio Liverani ha parlato del caso Boulaye Dia nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Salernitana: “Il presidente Iervolino ha deciso di incontrare la squadra dopo Udine ed era un incontro concordato. La squadra ha capito che Fabio Liverani è uguale con tutti. Dia? Sono uscite le decisioni dirigenziali. La mia porta è sempre stata aperta. Ne abbiamo parlato anche con il calciatore, ci siamo confrontati e ci siamo spiegati. Per me ora non ci sono problemi ma andava presa una decisione forte che ha scelto il presidente. Ora capiremo in futuro se ci saranno possibilità per rientrare ma è una decisione dirigenziale”.