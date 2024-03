Salernitana, a Cagliari è contestazione: i tifosi danno le spalle alla squadra Il gesto eloquente dei supporters

Il triplice fischio finale. L’amarezza per il poker incassato e la paura sempre più concreta di una retrocessione in serie B ormai ad un passo. Il popolo della Salernitana rifiuta la sua squadra. Gli dà le spalle. Segno di contestazione silenzioso ma rumoroso. Troppo pesante l’ennesimo boccone amaro di una stagione mortificante. Troppo brutta per essere vera una squadra incapace di reagire, cestinando l’ennesimo assist del campionato.

Al fischio finale di Fourneau, la squadra guidata da Candreva si è avvicinata al settore che ospitava i 170 tifosi granata. Nessun coro, solo silenzio. Nessun volto, nessun gesto. I supporters granata hanno voltato le spalle agli atleti, gesto eloquente del “Noi con voi, voi con noi” sancito prima della sfida con l’Empoli ma cancellato a suon di sconfitte e umiliazioni. Oltre alla serie A, la Salernitana rischia di perdere anche la fiducia della propria gente. La sconfitta più grande che potesse esserci.