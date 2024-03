Cagliari-Salernitana 4-2, Liverani: "Non mi dimetto, deciderà la società" Il tecnico: "I tifosi hanno tutto il diritto di contestare. Ora serve finire con dignità"

Fabio Liverani ha parlato al termine di Cagliari-Salernitana 4-2: “Dimissioni? Ci penserei se la squadra non giocasse a calcio o non mi seguisse. La società farà le sue valutazioni. Non credo che la mia figura sia il problema della Salernitana. Sabatini? Vive la squadra con tutto l'amore e la passione possibile. Ora va a finita la stagione con dignità e rispetto della maglia e della città".

Questa è una sconfitta che fa molto male Volevamo togliere profondità per non subire gol ed invece la squadra non ha avuto percezione del pericolo. I ragazzi già all’intervallo avevano sentore di poter recuperare. Abbiamo concesso gol troppi semplici. Noi siamo riusciti però a rimanere in partita, anzi avevamo spostato l’inerzia del match. Però abbiamo regalato la totalità dei gol ed è un dispiacere perchè ogni volta dobbiamo scalare l'Everest".

Il tecnico ha poi parlato sia della contestazione dei tifosi che del finale di stagione che attende i granata: "Chi fa i chilometri merita di contestare. In questo momento dobbiamo accettare tutto questo e pensare a lavorare e finire la stagione con dignità. Chi fa i chilometri ha tutto il diritto di protestare dopo aver percorso chilometri dopo novanta minuti.

Salvezza? Posso dire che noi lavoriamo con professionalità e dignità. Non ci sono percentuali. Bisogna essere realisti. Ora conta lavorare, subire quello che meritiamo e poi finire nel migliore dei modi. Ora non c’è altra strada se non dare il massimo partita per partita".