Salernitana, lunch-match indigesti: la curiosa statistica verso Bologna C'è un solo successo (prezioso nell'era Nicola) nei sei precedenti ad ora di pranzo

Un campionato sportivamente avaro di soddisfazioni, arricchito da una lunga serie di tabù da sfatare. Per la Salernitana la trasferta di Bologna è considerata difficilissima classifica alla mano. A rendere ancora più complicata la missione in Emilia per i granata ci pensano anche la statistica. A partire dai lunch-match, mai forieri di soddisfazioni per i colori granata. Eccetto il debutto nelle sfide in programma alle ore 12:30 con la Fiorentina all’Arechi vinto 2-1 nel bel mezzo della rincorsa salvezza targata Nicola, la Salernitana ha raccolto appena due pareggi e tre ko. Statistiche confermate in questa stagione: ko 0-3 con il Monza, e conseguente esonero di Sousa, seguito dal pari per 0-0 con il Torino.

Per Colantuono ci sarà anche un’altra statistica da archiviare: i granata sono al pari del Frosinone una delle due squadre mai vittoriose nel 2024 in serie A. Numeri opposti invece per il Bologna, club con più vittorie da febbraio nel massimo campionato, eguagliando il percorso netto dell’Inter a quota 7.