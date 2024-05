Salernitana, l’ad Milan rassicura gli sponsor sul futuro: Iervolino attende L'ad ha parlato delle prossime azioni del club. Determinanti le prossime settimane

Le sale del Fmts Group di Pontecagnano Faiano per parlare di presente ma anche di futuro. L’occasione per il meeting con gli sponsor è stata l’occasione per l’amministratore delegato Maurizio Milan per rompere il silenzio sul momento della Salernitana. Il braccio destro di Danilo Iervolino, ritornato in città dopo una lunga serie di valutazioni e analisi sui conti granata, ha parlato a chi ha collaborato nella realizzazione di una stagione nata con altre ambizioni rispetto ai risultati ottenuti in campo.

Durante l’incontro, Milan ha ribadito la volontà di Danilo Iervolino di voler continuare il suo percorso con la Salernitana. Parole distensive anche se maggio sarà determinante: Iervolino aspetta di conoscere se gli interessamenti di tre investitori si trasformeranno successivamente in offerte. In tal senso, il club si è preso ancora qualche settimana di attesa prima di scendere in campo e dare un colpo di accelerazione forte all’eventuale progetto di ripartenza.