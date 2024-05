Milan, con la Salernitana il congedo dell’ex Pioli: "Sarà emozionante" L'ex allenatore granata saluterà a fine stagione. Festa per due campioni che diranno addio al Milan

“Ho sempre parlato con la società al termine del campionato. Nel caso sarà un’emozione”. Stefano Pioli ha abbastanza esperienza per conoscere bene quale sarà il suo futuro. La sua strada è pronta a dividersi dal cammino che farà il Milan nel prossimo futuro. Per questo motivo, la sfida di settimana prossima con la Salernitana (domani la Lega ufficializzerà data e orario) avrà un sapore speciale.

Per Pioli sarà un ritorno al passato, contro la squadra che lo lanciò nel 2003 tra i professionisti, quando ancora il tecnico emiliano era alle prese con gli ultimi corsi per ottenere il patentino. Aniello Aliberti ironicamente coniò il soprannome di “allenatore col foglio rosa”. La salvezza in serie B però arrivò puntuale, trampolino di lancio per la lunga carriera di Pioli.

Ora però il futuro è la grande sfida che attende l’ex Salernitana. Il congedo a San Siro ai colori rossoneri sarà emozionante. Insieme a lui saluteranno anche Giroud e Kjaer, entrambi pronti a dire addio al termine del campionato e pronti a scendere in campo dal primo minuto con la Salernitana. Ieri intanto la sconfitta 3-1 a Torino, indolore per la classifica. In attesa di conoscere un destino che sembra già scritto.