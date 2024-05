Ex Salernitana, sorrisi per Ederson e Iervolino jr. Delusione Daniliuc L'austriaco perde il titolo all'ultima giornata con il Salisburgo. Salvezza per Iervolino jr

Mentre la Salernitana si appresta a salutare la serie A, in giro per l’Italia e per l’Europa arrivano diverse notizie per i calciatori di proprietà del club granata. Il sorriso più grande è per Ederson: il brasiliano dell’Atalanta, in odore di finale di Europa League con il Bayer Leverkusen in programma mercoledì, è stato convocato dal Brasile per la prossima Copa America.

Sorride anche Antonio Pio Iervolino. Il centrocampista granata ha avuto la meglio con la sua Vis Pesaro nel playout con la Recanatese per 4-3, ottenendo così la salvezza in serie C. Per il mediano solo panchina ma la grande gioia per l’obiettivo raggiunto, pronto a ripartire con la Salernitana nel prossimo ritiro estivo.

Delusione invece per Daniliuc. Il difensore austriaco è partito titolare nel 7-1 del Salisburgo sul Lask. Il successo però non è bastato per laurearsi campione d’Austria, con titolo vinto dallo Sturm Graz. Per Daniliuc qualificazione ai playoff di Champions League che farà scattare la clausola di 7 milioni di euro.