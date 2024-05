Salernitana-Verona, the last dance all’Arechi per molti calciatori Sarà un'estate piena zeppa di addii

Pomeriggio di congedo per la Salernitana non solo alla serie A ma anche a diversi calciatori. In tanti infatti sono pronti a salutare nella prossima finestra di mercato. Non servirà per la lunga lista di calciatori arrivati in prestito come Weissman, Basic, Vignato, Zanoli, Gomis, Martegani e Pellegrino. L’elenco prevede anche Niccolò Pierozzi per il quale però la Salernitana farà un tentativo con la Fiorentina per ottenere la riconferma. Saluteranno al 30 giugno anche Ochoa, Costil, Boateng, Manolas, in scadenza di contratto.

Si divideranno le strade anche con Federico Fazio e Antonio Candreva. Il primo chiuderà la sua esperienza al termine della stagione dopo due salvezze conquistate. Il secondo invece è destinato ad interrompere il contratto in scadenza nel 2025 ma con la possibilità per il club di salutare con dodici mesi di anticipo con pagamento di una penale da 300mila euro.

E poi ci sono i calciatori ambiti dal mercato. Su tutti Loum Tchaouna, obiettivo concreto della Lazio che si è presa la pole position e spinge per chiudere col francese (e anche per Lassana Coulibaly). Pirola è oggetto del desiderio del Torino, per Maggiore si registra l’interessamento di Parma e Genoa. Bradaric è richiesto in Europa, così si aspetta di definire il futuro di Dia: il senegalese sogna la Premier e non sembra convinto della destinazione Lazio.