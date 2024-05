Salernitana-Verona, le probabili formazioni: in attacco c’è Weissman Tante defezioni per Colantuono che sogna lo scherzetto ai gialloblu

L’ultima prova in serie A prima del ritorno in cadetteria. Salernitana-Verona è sfida che non ha più valore per la squadra granata a differenza della posta in palio altissima per gli scaligeri: un eventuale successo permetterebbe ai gialloblu di poter centrare la salvezza in serie A.

Discorso che la Salernitana vuole provare a complicare, nel nome della storica rivalità fra le due fazioni. In 15mila saranno al seguito della Bersagliera per lanciare l’ennesima straordinaria cartolina fatta di amore e appartenenza. Colantuono schiererà la formazione migliore seppur piena zeppa di indisponibilità. All’appello mancheranno anche Ikwuemesi e Simy, con il solo Weissman attaccante di ruolo oltre ai babies Boncori e Fusco. Sarà 3-4-2-1 con Fiorillo protetto da Pierozzi, Fazio e Pirola. In mezzo al campo ancora Sambia e Zanoli sulle corsie, con Lassana Coulibaly e Basic sulle fasce. In attacco, dietro Weissman, Tchaouna e uno fra Vignato e Kastanos, con il primo favorito.

Nel Verona invece non ci sarà Bonazzoli dal primo minuto: l’ex partirà dalla panchina, con Swiderski unica punta supportata da Noslin, Folorunsho e Lazovic.

SALERNITANA-VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Vignato, Tchaouna; Weissman.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski.