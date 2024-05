UFFICIALE – Salernitana, il ritiro a Rivisondoli dal 6 luglio Da risolvere il nodo legato alla presenza del Napoli a Castel di Sangro dal 25 luglio

La Salernitana sarà a Rivisondoli nel prossimo luglio. Per il secondo anno consecutivo, il club granata svolgerà il romitaggio estivo in Abruzzo. A confermarlo è il sindaco di Rivisondoli Giancarlo Iarussi all’Ansa. "Siamo pronti a dare il meglio anche quest'anno in termini di ospitalità"- afferma Iarussi pronto alla sfida del turismo sportivo. La società granata ha fermato le date dal 6 al 26 luglio 2024: la squadra alloggerà nel resort Acqua Montis.

Possibile però che il club lasci con qualche giorno di anticipo l’Abruzzo, nel nome dell’arrivo del Napoli il 25 luglio, con i partenopei che alloggeranno nella stessa struttura dei granata ma saranno di scena a Castel di Sangro.