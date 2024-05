Salernitana, la Lazio accelera: Tchaouna sempre più vicino I biancocelesti in pole position per la stellina granata: affare da 8 milioni di euro

La prima cessione illustre potrebbe materializzarsi a breve. La Lazio accende la freccia e si mette in pole position per Loum Tchaouna. Il francese è infatti il primo obiettivo dei biancocelesti per l’attacco. Nuovi contatti nelle ultime ore, con l’entourage del francese che ha messo la destinazione capitolina tra le preferite in vista del prossimo mercato.

La Salernitana attende l’offerta ufficiale dell’ex patron Claudio Lotito. La clausola rescissoria è di 8 milioni di euro, con il 40 per cento che dovrà essere versato al Rennes, squadra in cui Tchaouna è cresciuto prima della parentesi granata. I granata metterebbero a segno una plusvalenza importante dopo l'arrivo a titolo gratuito lo scorso giugno. E chissà che l’affare non possa includere anche uno fra Boulaye Dia e Lassana Coulibaly. Il primo sogna la Premier League, il secondo invece è un pallino dell’ex Angelo Fabiani.