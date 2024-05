Milan-Salernitana, Colantuono: "Chiudere con dignità" Le parole del tecnico: "Tirare fuori il meglio possibile"

Ultima corsa. Milan-Salernitana chiude la stagione granata. Stefano Colantuono, prima di incontrare la società e fare il punto della situazione, guarda alla sfida di domani sera che sancirà la parola fine sull'esperienza granata in serie A: "Le motivazioni per la gara di domani devono essere le stesse delle ultime settimane sperando di non ripetere il brutto primo tempo giocato contro il Verona e fare una partita sulla falsariga di quella disputata contro la Juventus. Al di là del risultato sportivo e di quello che è successo, Salerno è una piazza che ha e avrà la forza per tornare nel calcio che conta e la Società sta già lavorando. Domani dobbiamo fare una prestazione dignitosa”.

Su formazione? 'Ci saranno dei ragazzi della Primavera a completare la rosa perché abbiamo avuto delle defezioni. Recuperiamo Candreva, Maggiore, Kastanos e Gyomber mentre mancherà Basic per squalifica. Affronteremo questa trasferta sperando di tirare fuori il meglio possibile”.

Il mister ha quindi concluso: “In queste nove partite abbiamo affrontato sei squadre in lotta per un piazzamento europeo e il cammino è stato molto difficile. In alcuni casi, pur perdendo, abbiamo fatto bella figura. Quello che non mi è piaciuto di questa parentesi di campionato è stato il primo tempo con il Verona che potevamo affrontare meglio. Andiamo a Milano cercando di fare una prestazione che sia molto vicina a quella offerta contro Fiorentina, Atalanta e Juventus”.