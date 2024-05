Milan-Salernitana, l’orgoglio del tifo non lascerà sola la Bersagliera: il dato La prevendita si è conclusa ieri

Una sfida dal sapore di commiato alla serie A. La Salernitana non sarà sola nell’ultimo giro di valzer di una serie A persa con troppo anticipo e soprattutto con tanti rimpianti. A San Siro, nella serata degli addii illustri per rossoneri che si divideranno da Pioli, Giroud e Kjaer, il popolo della Bersagliera risponderà presente: sono 326 i tagliandi venduti per lo spicchio dell’impianto meneghino. Un ultimo inchino alla serie A in attesa di conoscere il futuro sempre più nebuloso del club. La serie A chiama per l’ultima volta, Salerno risponde presente.