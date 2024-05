Salernitana, Iannoni premiato a Perugia: "Potrei restare qui" Il mediano non chiude le porte alla permanenza in Umbria: il Grifo pronto al riscatto

Edoardo Iannoni è stata una delle note liete del Perugia. Il Grifo ha mancato l’assalto alla serie B, sconfitta dalla Carrarese ai playoff. Il mediano si è fatto valere con il Centro di Coordinamento dei Perugia Club lo ha premiato con il trofeo “Miglior Grifone”. In occasione della premiazione Iannoni ha aperto la porta ad una sua permanenza in Umbria, con il Perugia intenzionato a far valere il diritto di riscatto lasciando il pallone alla Salernitana che dovrebbe versare una cifra che ronza intorno al milione per far scattare la contropzione.

“Ancora non so quale sarà il mio futuro – le parole di Iannoni -. So che in questo momento sono a metà tra Perugia e Salernitana e bisognerà aspettare in estate cosa decideranno loro insieme a me e al mio procuratore. Restare a Perugia? Resterei a patto che ci sia un progetto serio da cui ripartire e poter vincere. Qui c’è un calore e un blasone da piazza di altra categoria. Personalmente mi chiedo sempre di più, il top sarebbe incidere di più e segnare e fare più assist, mi sono sbloccato alla fine e svegliato un po’ tardi ma sono soddisfatto”.