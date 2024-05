Salernitana, ultimo giro di danze in serie A: chiusura a San Siro con il Milan Colantuono, privo di ben 11 calciatori, proverà a chiudere con dignità

Ultimo giro di danze per la Salernitana nel campionato di serie A. Questa sera alle 20.45 i granata chiuderanno la stagione a San Siro dove affronteranno il Milan. Una partita senza alcun significato per le due squadre: i rossoneri sono già certi del secondo posto mentre i campani sono retrocessi da tempo. Colantuono ha chiesto comunque ai suoi calciatori di chiudere con dignità la stagione, magari centrando una vittoria che consentirebbe almeno di evitare il record negativo di punti. Il tecnico di Anzio, tuttavia, dovrà fare i conti con le assenze di ben 11 calciatori che lo hanno costretto a convocare anche 5 calciatori della Primavera. Con il gruppo, oltre a Sfait e Fusco sono partiti anche Boncori, Di Vico e Guccione. Per l'occasione sarà riproposto Simy nel ruolo di prima punta con Candreva e Tchaouna sulla trequarti. Novità anche nella retroguardia dove Pierozzi, Pasalidis e Pellegrino si schiereranno a difesa della porta di Fiorillo. In mediana, con Basic squalificato, sarà Maggiore ad affiancare Coulibaly, mentre Sambia e Zanoli agiranno sulle corsie esterne. In casa rossonera, invece, quella di stasera sarà l'ultima in rossonero per Stefano Pioli, che dalla prossima stagione non guiderà più il Milan. Il tecnico che iniziò la sua carriera tra i professionisti proprio a Salerno si schiererà con il 4-3-3, affindadosi a Giroud nel ruolo di prima punta con Pulisic e Leao ai suoi fianchi.

MILAN-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. In panchina: Mirante, Calabria, Thiaw, Simic, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Pobega, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor. Allenatore: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Pellegrino; Zanoli, Maggiore, Coulibaly, Sambia; Candreva, Tchaouna; Simy. In panchina: Costil, Salvati, Ferrari, Gyomber, Guccione, Di Vico, Kastanos, Legowski, Sfait, Vignato, Boncori, Fusco. Allenatore: Colantuono.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino - assistenti: Liberti e Valeriani - IV uomo: Fabbri - VAR: Nasca/AVAR: Marini.