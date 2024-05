Salernitana, spunta già la possibile avversaria per la prossima Coppa Italia I granata debutterebbero all'Arechi nel weekend fra il 10 e l'11 agosto

“Per un campionato che si chiude c’è sempre una nuova stagione che inizierà”. Il comandamento sportivo viene sottolineato dai più ottimisti dei tifosi. Frase che anche la Salernitana prova a ripetere per trovare coraggio e avere un pizzico d’ottimismo. Il futuro è ancora un rebus. Danilo Iervolino aspetta di conoscere le proposte d’acquisto dei due fondi interessati americani e intanto apre le porte anche ad un possibile partner che possa riorganizzare l’asset sportivo in attesa di eventuali sviluppi.

“La società sta lavorando, c’è da attendere qualche giorno”, la carezza di Stefano Colantuono. L’allenatore romano non sarà alla guida della prossima Salernitana. Per la compagine granata, oltre al ritiro di Rivisondoli e alle amichevoli da concordare, spunta già la prima avversaria ufficiale. In caso di riconferma del tabellone di Coppa Italia con la struttura delle teste di serie utilizzate negli ultimi anni, nel weekend fra il 10 e l’11 agosto ai granata toccherebbe affrontare il Palermo all’Arechi. Un antipasto di serie B niente male, con il campionato che prenderebbe il via appena sette giorni dopo.