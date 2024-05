Salernitana, tutti in vacanza…tranne quattro nazionali In quattro alle prese con gli impegni internazionali. Gyomber sogna gli Europei

Il “rompete le righe” è arrivato dopo il pari di Milano. La Salernitana ripenserà all’annata da film horror sotto l’ombrellone. Alla società il compito di ragionare sui tanti aspetti che non hanno funzionato, smembrare il parco calciatori e rifondare uno spogliatoio dalle mille crepe.

Per tanti, la partita con il Milan è stata l’ultima presenza in maglia granata. Per altri però, la stagione non è ancora finita. Norbert Gyomber, ad esempio, sogna una convocazione con la Slovacchia per i prossimi Europei. Il difensore non è al top, uscito malconcio anche ieri, e sarà valutato con attenzione dal ct Calzona.

Volerà in Africa invece Lassana Coulibaly: il Mali lo ha convocato per le sfide con Ghana e Madagascar valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Grigoris Kastanos sarà il faro di Cipro nelle amichevoli con Moldavia e San Marino.

Continuerà a lavorare invece Loum Tchaouna. Il francese è attenzionato dalla selezione Under 23 del ct Henry che parteciperà al Torneo Olimpico.