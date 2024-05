Serie B 2024-2025, ci sarà anche il Frosinone: l'elenco Mancano solo due posti in serie B

Si compila via via il roster della prossima serie B. Con la retrocessione del Frosinone all'ultimo respiro si chiude anche il campionato di serie A, chiudendo così il tris con Salernitana e Sassuolo che faranno parte del prossimo campionato cadetto. Nuovo miracolo sportivo per Davide Nicola che con l'Empoli batte al 94' la Roma e centra la salvezza. Mancano ancora due squadre all’appello: una uscirà dalla finale playoff promozione fra Venezia e Cremonese, l’altra dalla lunghissima post-season di serie C.

La lista delle squadre appartenenti:

Mantova (Promossa dalla Lega Pro)

Cesena (Promossa dalla Lega Pro)

Juve Stabia (Promossa dalla Lega Pro)

Salernitana (Retrocessa dalla Serie A)

Sassuolo (Retrocessa dalla Serie A)

Frosinone (Retrocessa dalla Serie A)

Catanzaro

Palermo

Sampdoria

Brescia

Sudtirol

Reggiana

Cosenza

Pisa

Cittadella

Modena

Spezia

Bari