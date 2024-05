UFFICIALE – Salernitana, in ritiro a Rivisondoli dal 7 luglio Novità per le famiglie: dal 20 luglio spazio al Camp Calcio Salernitana

Era nell’aria la notizia. Ora arriva anche la conferma della Salernitana. “Prenderà ufficialmente il via il prossimo 7 luglio la stagione 2024/2025 della Salernitana – si legge nella nota del club -. A partire da domenica 7 luglio i granata lavoreranno in ritiro a Rivisondoli dove resteranno fino al 24 luglio”. La data di addio è legata all’arrivo del Napoli fissato per il 25 luglio e che alloggerà nella stessa struttura scelta dai granata ma con base a Castel di Sangro.

Una novità per tutte le famiglie. Dal 20 al 26 luglio il club granata ha organizzato il Camp Calcio Salernitana. Dedicato a giovani dai 6 ai 16 anni permetterà di condividere alcuni momenti che renderanno la settimana dei partecipanti indimenticabili.