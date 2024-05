Da Pontecagnano Faiano alla panchina del Chelsea: la parabola di Enzo Maresca L'ex mediano salernitano vicinissimo a diventare il tecnico dei blues

Centrocampista con il vizio del gol. Bandiera del Siviglia e protagonista dei successi europei degli iberici. Enzo Maresca ne ha macinati chilometri da calciatore. Ora la parentesi da allenatore, bruciando le tappe e imponendosi anche nel contesto europeo.

Nato a Pontecagnano Faiano, con la Salernitana nel cuore seppur con il desiderio mai realizzato di poter vestire la maglia granata da calciatore (l’unica presenza all’Arechi fu in un amichevole Juventus-Malaga), Maresca ora è al grande salto. Dopo aver vinto con il Manchester City Under 19, con tanto di complimenti di Guardiola, Maresca è riuscito nell’impresa di riportare il Leicester in Premier League. Un risultato straordinario, impossibile da far passare inosservato. Il Chelsea, dopo aver salutato l’argentino Pochettino, ora è all’assalto finale. Maresca è vicinissimo alla panchina dei blues, una nuova tappa di una carriera partita da Pontecagnano Faiano e ad un passo dal compiere uno scatto meraviglioso.