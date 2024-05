Salernitana, l'Under 14 trionfa al "Trofeo Miele": battuto il Napoli in finale Percorso netto per i granatini. Il baby Volpe premiato come miglior portiere

Successo prestigioso per l’Under 14 della Salernitana. I granatini di mister Landi si sono aggiudicati la quarta edizione del Trofeo Miele, disputato a Barra presso il centro sportivo Ester. Un percorso netto per la Salernitana che si è aggiudicata il titolo superando in finale i pari età del Napoli. Vittoria arrivata dopo i tempi supplementari grazie al pallonetto da fuori area del baby attaccante Carangio (1-0).

Un percorso netto quello della Salernitana Under 14 nella competizione che aveva chiuso il proprio girone a punteggio pieno dopo aver superato Torino, Acerrana e la scuola calcio Vives. In semifinale il successo per 2-0 sulla Foxes Albanova. Poi il successo in finale e la gioia per il trofeo portato a casa. Riconoscimento anche per l’estremo difensore granata Mario Volpe, premiato come miglior portiere della competizione.