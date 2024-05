Salernitana, nodo Dia: il club vuole cederlo ma l'attaccante punta i piedi Il senegalese è sul mercato, da capire anche quale sarà l'epilogo al Collegio Arbitrale

Il capitolo decisivo su una storia controversa. La Salernitana punta a salutare Boulaye Dia. Il senegalese, fuori dal progetto tecnico granata, è ufficialmente sul mercato, con il club del cavalluccio marino che ora spinge per provare a risolvere quanto prima la grana principale che ha segnato l’intera stagione.

La battaglia legale in atto, con nuova udienza da calendarizzare presso il Collegio Arbitrale, rallenta però le operazioni. Anzi, il calciatore ora non apre a nessuna destinazione per un eventuale addio. Sogna la Premier League che aspetta però il momento giusto per colpire. La Salernitana chiede 12 milioni per salutarsi dal suo golden boy, cifra che l’entourage del calciatore ritiene eccessiva, provando a far forza sui rapporti ai minimi termini per trovare l’accordo.

La Lazio si è fiondata sul senegalese per provare a rinforzare la propria batteria offensiva. I biancocelesti hanno trovato la porta aperta su sponda Salernitana ma il calciatore nicchia. Standby dunque, con il club che ora aspetta di scrivere la parola “fine” su una vicenda intricata.