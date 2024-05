Salernitana, Mikael spegne le candeline: il suo futuro è un incognita Il brasiliano è legato da un ingaggio importante. Da scrivere il suo destino

Un soffio sulle 25 candeline in attesa di definire quello che sarà il suo futuro. Mikael compie gli anni e ora attende di capire se ci sarà ancora spazio per lui nel mondo Salernitana. Il brasiliano, ritornato a gennaio dopo l’esperienza con l’America Mineiro, è rimasto come separato in casa del club granata. Una condizione fisica migliorata nel corso dei mesi come testimoniato sui propri canali social con la foto notturna sul lungomare di Salerno che fece scalpore. Ma non bastò per trovargli una sistemazione nonostante le continue proposte.

Ora l’incognita futuro, per un attaccante arrivato nel gennaio 2022 con tante speranze ma incapace di lasciare il segno in campo. Il club lo punì dopo un’estate complicata iniziando il lungo tour di prestiti infruttuosi. Ora la Salernitana deve ragionare su cosa fare del verdeoro: Mikael è legato anche ad un ingaggio da 1,4 milioni di euro. Mica poco. La speranza è di una chance in granata, magari strappando una convocazione per il ritiro di Rivisondoli.