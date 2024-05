Lascia Salerno e poi...sorridi: exploit Botheim, è convocato dalla Norvegia L'ex attaccante della Salernitana ritroverà il suo "gemello del gol" Haaland

L’esultanza a simulare la telefonata. Questa volta però, il telefono di Erik Botheim ha squillato davvero. A comporre il suo numero ci ha pensato la federcalcio norvegese. Botheim, dopo aver esser stato bomber e capitano dell’Under 21, rappresenterà i colori della nazionale maggiore, facendo coppia con il gemello del gol Haaland. Botheim sarà impegnato con Kosovo il prossimo 5 giugno e con la Danimarca il prossimo 8 giugno.

Una gioia di fine stagione per Botheim dopo una seconda parentesi di stagione da applausi con il Malmoe. Salutata la Salernitana a titolo definitivo, Botheim si è reso protagonista di 16 presenze e 11 gol con 4 assist. Un rendimento che ha permesso al pubblico granata di alimentare qualche rimpianto per la cessione del calciatore scandinavo, oggetto anche di una battaglia legale al Tas dopo lo svincolo dal Krasnodar che non ha ancora conosciuto la parola “fine”.