Trent’anni senza Ago: una targa al Vestuti per ricordare Di Bartolomei Lo storico capitano granata e Mario Saracino verranno inseriti nel Wall of Fame del Vestuti

Un colpo di pistola a squarciare il silenzio di San Marco, frazione di Castellabate. Agostino Di Bartolomei decise lì di svestire la fascia da capitano e far fischiare la fine della partita più intensa di tutti. Trent’anni dopo il ricordo dello storico capitano della Salernitana è ancora nell’aria. Vibra come le sue punizioni, come quel calcio potente che fece sognare il popolo del Vestuti.

Gli innamorati della Bersagliera lo ricorderanno questa sera alle ore 18:00 presso il Wall of Fame istituito presso lo stadio Vestuti. Insieme alla targa dello storico capitano che il 3 giugno 1990 conquistò la storica promozione in serie B che mancava dopo 25 anni d’attesa, ci sarà anche quella di Mario Saracino, per oltre 40 anni al servizio dei granata da calciatore prima e allenatore delle giovanili poi.

Alla cerimonia interverranno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il presidente della Commissione Sport del Comune di Salerno Rino Avella, il giornalista Rai Gianfranco Coppola, il Direttivo ed il Presidente dell’Associazione Salernitani DOC Massimo Staglioli, il presidente dell’associazione Macte Animo 1919 Umberto Adinolfi, il Direttivo ed una rappresentanza del Centro Coordinamento Salernitana Clubs nonchè numerosi ex atleti e calciatori della Salernitana, clubs e tifosi.