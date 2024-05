Salernitana, parte la serie di addii: Candreva si "affida" ai traslochi Il numero 87 lancia un messaggio sibillino sul suo futuro

Prima il salute di Guillermo Ochoa, poi l’arrivederci al campionato di Nwankwo Simy. Ora anche la storia sibillina di Antonio Candreva. La Salernitana fa i conti con la diaspora che la retrocessione in serie B comporterà. Ochoa si è affidato ad un lungo post sui social per dire addio. Loum Tchaouna aspetta che la Lazio eserciti la clausola da 8 milioni di euro per salutare la Salernitana. Nel limbo restano tantissimi calciatori, come Dia, Pirola, Coulibaly, Bradaric, Kastanos per i quali si preannuncia un mercato infuocato. Da decifrare anche il destino di Nwankwo Simy, con contratto in scadenza

Si appresta a dire addio anche Antonio Candreva. L’assist sul suo futuro il numero 87 lo ha lanciato direttamente attraverso una stories Instagram. Il sorriso con una ditta di logistica di Salerno lascia presagire ad un addio alle porte. Candreva è legato alla Salernitana fino al 30 giugno 2025 ma potrebbe uscire dal contratto dietro pagamento di una penale da parte del club di circa 400mila euro. Sul calciatore ci sono gli interessi di Como e Parma.