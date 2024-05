Salernitana, 30 anni fa l'addio a Di Bartolomei. De Luca: "Esempio per tutti" L'indimenticata bandiera granata ricordato sui social

"Guidaci ancora Ago!". Lo slogan rimbomba forte, fortissimo e abbraccia non solo la città di Salerno ma l'Italia intera. Arriverà anche dall'altra parte del mondo, con l'amichevole fra Roma e Milan in programma in Australia che verrà disputata con una patch sulle maglie in onore dell'indimenticato mediano. Il ricordo di Agostino Di Bartolomei è fortissimo.

Dopo le emozioni di ieri e l'omaggio allo stadio Vestuti, oggi è arrivato anche il messaggio del Governatore Vincenzo De Luca: "Trent’anni fa, oggi, finiva in maniera drammatica la vita di Agostino Di Bartolomei, un grande calciatore e soprattutto un grande uomo. Lo ricordiamo per le sue grandi imprese sportive: Capitano dello Scudetto della Roma di Liedholm, poi nel Milan, e sul finire della carriera prima al Cesena dove fu protagonista di una meritata salvezza e, quindi, alla Salernitana che grazie a lui tornò in serie B dopo ventitré anni. Ma lo ricordiamo anche per essere stato una persona dalle qualità straordinarie. Era amato dai suoi tifosi e rispettato dagli avversari per la sua grande umanità, fatta di riservatezza, umiltà e correttezza. Un esempio per tutti. Manca tantissimo. Un abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi cari".