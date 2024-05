Salernitana, il Venezia indica l'Arechi come stadio in caso di promozione in A La proposta è stata accolta dal comune

Il sogno della serie A e la possibilità di poter traslocare per qualche mese all'Arechi. Il Venezia sogna il ritorno in massima serie e punta su Salerno. In attesa del verdetto della finale playoff con la Cremonese, il club arancioneroverde si sta già cautelando e ha fatto richiesta al comune di Salerno e alla Salernitana di poter indicare l'Arechi come stadio in caso di promozione in serie A.

Il motivo è legato ai lavori di manutenzione previsti nelle prossime settimane in caso di raggiungimento dell'obiettivo sportivo e che obbligherebbe il Venezia a traslocare. Da qui la richiesta di indicare l'Arechi. Il comune di Salerno ha deliberato il via libera, assicurando la disponibilità al Venezia. C'è però una postilla: ovvero verrà concesso l'Arechi "nello stato di fatto in cui si trova, anche in considerazione dell’imminenza dell’inizio lavori per l’ammodernamento dell’impianto (con la concreta possibilità di chiusura, per lavori, dello stadio o di parti di esso)".