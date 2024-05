Salernitana, Boateng saluta: "Non ho inciso come volevo" Le parole del tedesco: "Un onore indossare questa maglia"

Jerome Boateng saluta. Il difensore tedesco ha pubblicato un post sui suoi profili social per dire addio alla Salernitana.



"Caro Salernitano,

Sfortunatamente la scorsa stagione non è andata come tutti volevamo. Fa male sapere che non sono stato in grado di essere d'aiuto come speravo.



Quando sono arrivato qui sono stato accolto a braccia aperte, e sono davvero grato per il supporto che ho ricevuto dal club, dai fans e dall'intera città.



Voglio ringraziare tutti voi per il costante supporto. Sia col buono che col cattivo tempo, avete sempre dimostrato di supportare il vostro club con il cuore e con l'anima. È stato un onore per me indossare la maglia granata.



Auguro ai fan e al club il meglio per il futuro.



Grazie di tutto!"