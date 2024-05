Salernitana, ancora il Bari come vicino di casa in ritiro Il club pugliese dovrebbe riconfermare la sede di Roccaraso

In attesa di sciogliere il nodo sul futuro societario, la Salernitana inizia ad immaginare il prossimo ritiro estivo. La squadra granata sarà a Rivisondoli, comune abruzzese che ospiterà la Bersagliera da domenica 7 luglio i granata lavoreranno in ritiro fino al 24 luglio. Data che coinciderà anche con la presenza nelle vicinanze del Bari. I biancorossi per il terzo anno dovrebbero essere di casa a Roccaraso, nel periodo che dovrebbe essere compreso tra il 10-11 luglio e 25-26 luglio. Già lo scorso anno i due club furono vicini di casa, con vari incontri fra i rispettivi direttori sportivi Morgan De Sanctis e Ciro Polito.

Sia per la Salernitana che per il Bari le rispettive esperienze in Abruzzo dovrebbero concludersi in concomitanza con l’arrivo del Napoli. Il club partenopeo sarà di scena a Castel di Sangro dal 25 luglio, alloggiando nella stessa struttura che ospiterà la Salernitana.