UFFICIALE - Boateng ha già dimenticato Salerno: riparte dall'Austria Il tedesco è un nuovo calciatore del Lask

Jerome Boateng riparte dall’Austria. Il calciatore tedesco, dopo il post di addio alla Salernitana, ha già sottoscritto l’accordo con una nuova squadra. In un post sui social, il tedesco hanno annunciato l’accordo con il Lask, terzo in Austria.

“Attendo con grande impazienza – le parole di Boateng -. I responsabili si sono impegnati molto, mi hanno fatto capire fin da subito che volevano assolutamente che fossi parte del percorso intrapreso. Ho avuto numerose offerte, ma ho scelto consapevolmente il LASK perché ero completamente convinto dell'approccio, dell'idea e della visione sportiva del club. Per me questo è molto più importante del fattore finanziario. Il club ha costruito qualcosa di eccezionale negli ultimi anni e ora vorrei utilizzare la mia esperienza per aiutare il LASK a compiere i prossimi passi. Sono pieno di energia e farò tutto il possibile per avere il maggior successo possibile insieme a LASK”.