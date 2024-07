Salernitana, Tchaouna saluta Salerno: "Vi auguro il meglio, ve lo meritate" Il francese è un nuovo calciatore della Lazio

Dopo Norbert Gyomber la Salernitana si appresta a salutare anche Loum Tchaouna. Il calciatore francese ha, da tempo, raggiunto l'intesa con la Lazio (club interessato anche a Boulaye Dia, ma la trattativa è stata congelata per via delle questioni societarie che hanno riguardato la Salernitana) che lo ha acquistato per 8 milioni di euro dai granata (il 40% dovrà essere girato al Rennes).

L'operazione è stata ufficializzata in mattinata, nel primo giorno di calciomercato. "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante classe ‘03 Loum Tchaouna. La Società ringrazia Tchaouna per la professionalità e l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Il 20enne, protagonista di una discreta stagione con il cavalluccio marino sul petto che gli ha permesso di catturare l'occhio della società biancoceleste, ha salutato la città attraverso i social. "Un capitolo che si chiude e non come speravamo, ma Dio ha un piano migliore per noi - il messaggio postato in rete da Loum Tchaouna - . Ringrazio di cuore tutta la società (lo staff tecnico, i dirigenti, i soci, i tifosi, nonché i miei compagni) per tutto quello che mi ha insegnato e dato in questa stagione! Vi auguro il meglio nel prossimo futuro perché ve lo meritate", ha concluso Tchaouna che ha salutato tutti con un "Grazie Salerno".