UFFICIALE – Salernitana, ecco Ruggeri: sarà disponibile già con il Cittadella L'ex capitano della Lazio Primavera arriva in granata nell'ambito dell'affare Dia

Un nuovo difensore alla corte di Giovanni Martusciello. La Salernitana ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Andrea Ruggeri, difensore classe 2004 arrivato dalla Lazio all’interno dell’affare Dia. Il calciatore arriva in prestito fino al termine della stagione 2024-2025. Ruggeri sarà già disponibile questa sera per rimpolpare una difesa in emergenza.

La nota del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo del difensore classe 2004 Fabio Andrea Ruggeri. Il giocatore sarà già disponibile per la partita di questa sera contro il Cittadella e si è aggregato al ritiro prepartita con i nuovi compagni. Indosserà la maglia numero 13.

Il neo-granata è alla sua prima esperienza tra i grandi dopo essere stato il capitano della Primavera della Lazio nella scorsa stagione. Ha svolto tutto il ritiro estivo con la prima squadra biancoceleste ed ora è pronto per questa sua avventura d’esordio nel mondo dei professionisti”.