Salernitana, sorpresa al Mary Rosy: c'è Iervolino! Il patron accompagnato da Busso e Petrucci

Danilo Iervolino torna al Mary Rosy. Il patron della Salernitana è ritornato alla club house di Pontecagnano Faiano dove mancava dallo scorso marzo dopo la rottura con Boulaye Dia. Presente anche il presidente Roberto Busso e il vice-presidente Gianni Petrucci. Iervolino parlerà alla squadra che non è ancora scesa in campo per l'allenamento.