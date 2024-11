Sassuolo-Salernitana 4-0, Colantuono: "Oggi esame impossibile! Ci salveremo" Il tecnico granata: "Ho avuto qualche risposta che speravo. Ora però serve cambiare passo"

Stefano Colantuono ha commentato Sassuolo-Salernitana 4-0 in mixed zone: “Mi dispiace per gli errori individuali ma nel primo tempo abbiamo sofferto senza subire gol e creando le prime due occasioni. Magari poteva cambiare la partita. Nella ripresa ho provato a cambiare e la squadra ha fatto un’ottima partita, creando e sfiorando il gol. Poi però ci sono stati i due episodi che ti tagliano le gambe e hanno dato vantaggio ad una squadra che in questa categoria non c’entra, perché Berardi e Laurientè sono di un’altra categoria. Resta il rammarico. Gruppo? Sono ragazzi seri, sai cosa serve. Se sono arrivato io qualche problema c’era, non ho ereditato una squadra prima in classifica. Oggi era una sfida quasi impossibile ma ora con la Carrarese sarà fondamentale.

Paura retrocessione? Non era la partita ideale per capire se sono arrivati i miei insegnamenti. Però sono sicuro che questa squadra che con la mente sgombra potrà ritornare a correre.

Ho provato a cambiare qualcosa perché credo che il 3-5-2 possa essere il suo vestito migliore. Nel secondo tempo ho preferito ripassare al 4-3-3 che ci ha dato risposte. Ora devo valutare perché non giocheremo sempre contro il Sassuolo. Il 4-3-3 l’ho fatto in carriera e può essere la strada anche nel primo tempo ci siamo difesi bene ma abbiamo creato poco. Nel finale ho inserito Simy per provare il 4-2-4 e dare peso offensivo".