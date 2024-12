UFFICIALE - La Serie B sbarca su Amazon! Si parte già oggi, le info Si chiamerà LaB Channel e permetterà di seguire le partite della Salernitana

Dopo tre mesi dall'annuncio, la Serie B annuncia il suo approdo su Amazon Prime. Con un comunicato stampa, "a partire da martedì 3 dicembre gli appassionati di calcio potranno fruire del nuovo canale LaB Channel visibile su Prime Video e godere, dalla prossima giornata, di tutti i match delle squadre della Serie BKT. L’accordo fra la Lega Serie B e Amazon rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l’obiettivo di Prime Video di offrire contenuti d’intrattenimento sempre più premium, ampliando anche la copertura di alcuni degli eventi sportivi live più amati dal pubblico.

Da parte della Lega B si tratta di un altro elemento di innovazione nel mondo dei media rights, raggiunto con grande impegno, e in tempi celeri, per mettere a disposizione dei tifosi un nuovo strumento dove seguire il campionato e la squadra del cuore. Per attivare LaB Channel su Prime Video basterà essere già cliente Amazon Prime, o attivare l’abbonamento Prime su www.amazon.it/amazonprime, e aggiungere al proprio abbonamento anche LaB Channel".