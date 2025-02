Salernitana, una lettera speciale: il piccolo Matteo scrive a Iervolino "Lei è il presidente migliore di tutti", il testo della missiva pubblicata dal club

Un compito a scuola che si trasforma in una testimonianza d'amore senza confini. "Alla vecchia maniera", con carta e penna, mettendo su un foglio, con il nero dell'inchiostro, il sentimento d'affetto puro ed incondizionato nei confronti della Salernitana. Il club granata ha raccolto e pubblicato una lettera arrivata in sede e indirizzata al patron Danilo Iervolino. A scriverla il piccolo Matteo Rossi, studente dell'Istituto Trevigi di Casale Monferrato. Un messaggio forte, roboante, con piena di passione per i colori granata: «Mi chiamo Matteo Rossi, vivo a Casale Monferrato, ho 10 anni e frequento la scuola media “Trevigi”. Tifo Salernitana da quando sono piccolo, questo amore me lo ha trasmesso mio padre; anche se vivo a Casale guardo ogni partita e in estate, quando vengo a Salerno, vado a vederli dal vivo. Le scrivo questa lettera per un progetto della professoressa Zambelli intitolato “alla vecchia maniera”, e consiste nello scrivere una lettera da spedire. All’inizio non è stato facile ma alla fine è stato molto bello. Ho scelto lei perché, anche se oggi la squadra è in un momento difficile, ha sempre cercato di fare il meglio. Fin da quel 31 dicembre alle 23:59 quando ha deciso di comprare la squadra e di salvarla dal fallimento. Ha costituito la rosa perfetta, comprando il dirigente migliore di tutti Sabatini e l’allenatore dei miracoli Nicola. Sarebbe un sogno per me avere la maglia autografata dai giocatori della Salernitana. Lei è il Presidente migliore di tutti».