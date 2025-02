LIVE. Carrarese-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Carrarese-Salernitana

Carrarese (3-4-1-2): Fiorillo; Oliana, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini; Finotto, Cerri. A disposizione: Ravaglia, Illanes, Zuelli, Guarino, Milanese, Belloni, Bouah, Melegoni, Capezzi, Cavion, Giovane, Manzari, Fontanarosa, Torregrossa. Allenatore: Calabro

Salernitana (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Tongya, Njoh; Raimondo, Cerri. A disposizione: Corriere, Sepe, Corazza, Ghiglione, Guasone, Ruggeri, Soriano, Girelli, Hrustic, Reine-Adelaide, Zuccon, Simy, Verde. Allenatore: Breda

Arbitro: Bonacina di Bergamo - assistenti: Meli e Galimberti. IV uomo: Burlando. VAR: Prontera/Avar: Longo

NOTE. Ammoniti: Njoh (S). Angoli: 0-5.

25' - Ammonito Njoh.

25' - Angolo di Caligara, testa di Lochoshvili, Fiorillo blocca.

24' - Salernitana pericolosa: Caligara riparte in contropiede, palla a Cerri che entra in area e calcia, decisiva la deviazione di Oliana per salvare la Carrarese.

22' - Chance per la Salernitana, angolo di Caligara, Lochoshvili colpisce di testa ma non inquadra la porta.

21' - Traversone dalla sinistra di Njoh, Imperiale anticipa Cerri e devia in angolo.

13' - Ci prova Tongya: il trequartista granata entra in area e calcia, palla deviata in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci prova Amatucci con un tiro da fuori, palla respinta dalla difesa.

12' - Oliana torna in campo con una vistosa fasciatura alla testa.

10' - Oliana colpito duro sugli sviluppi di un calcio d'angolo, gioco fermo per consentire le cure del difensore toscano.

10' - La Salernitana prova a fare la partita in questo avvio di gara ma, per il momento, la squadra di Breda non è riuscita a finalizzare.

2' - Prima conclusione del match, ci prova Zuelli dai 25 metri, palla alta.

1' - La Carrarese gioca il primo pallone del match.

IL PRE-GARA. Scontro salvezza allo stadio Dei Marmi tra Carrarese e Salernitana. Breda conferma modulo e uomini rispetto al match di Brescia. Davanti a Christensen spazio a Bronn, Ferrari e Lochoshvili; in mediana Amatucci sarà il cenmtrale con Caligara e Tongya mezzali e Njoh e Stojanovic sulle corsie esterne. Davanti ancora spazio a Cerri e Raimondo. LaCarrarese si affida al 3-4-1-2: Cherubini sarà il trequartista alle spalle di Finotto e Cerri. Fiorillo, ex di turno, è titolare tra i pali, panchina per Torregrossa e Capezzi.