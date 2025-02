LIVE | Salernitana-Frosinone 1-1, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Frosinone

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Caligara (1' st Zuccon), Amatucci, Njoh; Verde, Reine-Adelaide (40' st Tongya); Cerri. A disposizione: Sepe, Corazza, Stojanovic, Guasone, Ruggeri, Girelli, Hrustic, Soriano, Braaf, Raimondo. Allenatore: Breda

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono A., Monterisi, Bettella, Di Chiara; Vural, Bohinen, Kone; Partipilo (14' st Ghedjemis), Begic (14' st Distefano), Ambrosino (14' st Pecorino). A disposizione: Sorrentino, Bracaglia, Lucioni, Lusuardi, Oyono J., Darboe, Cichella, Canotto, Kvernadze. Allenatore: Bianco

ARBITRO: Massimi di Termoli - assistenti: Costanzo e Belsanti. IV uomo: Viapiana. Var: Fourneau/Avar: Maggioni.

RETI: 28' pt Partipilo (F), 18' st Ghiglione (S)

NOTE. Spettatori: 17692. Ammoniti: Caligara (S), Di Chiara (F), Ambrosino (F), Monterisi (F), Distefano (F). Angoli: 2-3.

18' - GOL SALERNITANA - Tiro di Broon, palla respinta dalla difesa, palla arriva a Ghiglione che batte Cerofolini: pari all'Arechi.

16' - Ammonito Distefano.

14' - Triplo cambio per il Frosinone: escono Ambrosino, Begic e Partipilo, entrano Pecorino, Ghedjemis e Distefano.

13' - Ancora Salernitana: sponda di testa di Cerri per Broon che da due passi calcia a lato.

13' - Occasione Salernitana: Tongya pesca Cerri che controlla e calcia, Cerofolini vola e leva la palla dall'incrocio.

11' - Contropiede Frosinone: Begic percorre quaranta metri di campo palla al piede, palla al centro per Ambrosino, Amatucci in ripiegamento difensivo salva.

10' - Ci prova la Salernitana: sponda di Cerri per Tongya, tiro deviato in angolo.

3' - Frosinone pericoloso: traversone di Ambrosino, Vural e Begic steccano la conclusione, si salva la Salernitana.

1' - Cambio nella Salernitana: esce Caligara, entra Zuccon.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo con il Frosinone avanti 1-0 sulla Salernitana.

45' - Ammonito Monterisi.

45' - 1' di recupero.

40' - Cambio nella Salernitana: esce Reine Adelaide, entra Tongya. Il numero 19 esce dal campo senza salutare nessuno e, andando negli spogliatoi, si sfila la maglia tra i fischi del pubblico.

36' - Traversone di Ambrosino per Begic, Broon lo anticipa e spazza in angolo.

31' - Frosinone vicino al raddoppio: Begic controlla palla in area e calcia, Christensen respinge con il piede, la palla arriva ad Ambrosino che cade in area dopo un contrasto con Broon. L'arbitro ammonisce l'attaccante ciociaro per simulazione.

28' - GOL FROSINONE - Azione personale di Partipilo che salta tre uomini, scarica su Ambrosino che gliela restituisce, il centrocampista calcia a rete, battendo Christensen.

25' - Ammonito Di Chiara.

21' - Ci prova il Frosinone, Ambrosino entra in area ma sbaglia la misura del cross, si salva la Salernitana.

15' - Gara bloccata all'Arechi: meglio il Frosinone ma zero tiri da un lato e dall'altro.

5' - Punizione di Di Chiara per Partipilo che calcia a rete, Christensen blocca.

4' - Ammonito Caligara.

1' - Fischio d'inizio.

IL PRE-GARA. Novità di formazione in casa Salernitana: Breda passa al 3-4-2-1 con Reine Adelaide e Verde alle spalle di Cerri. In mediana Caligara affianca Amatucci con Ghiglione e Njoh sulle corsie esterne. Davanti a Christensen spazio al trio composto da Bronn, Ferrari e Lochoshvili.