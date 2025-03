Salernitana-Modena, start alla prevendita: biglietti scontati per le donne Per l'8 marzo campagna promozionale del club: tagliandi in vendita alle 16

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle 16:00 di oggi, lunedì 3 marzo, saranno in vendita i tagliandi per assistere a Salernitana-Modena, gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie BKT 2024/25, in programma sabato 8 marzo alle 15:00 allo stadio Arechi.

Per l’occasione sarà riproposta l'opzione gratis nei Distinti per le scuole calcio del territorio e le scuole di ogni ordine e grado.

Il costo dei tagliandi sarà speciale: 10 euro per la Curva Sud Siberiano, 15 per i Distinti, 20 per la Tribuna Azzurra, 30 per la Tribuna Verde, 40 per la Tribuna Rossa. Tariffa speciale per tutte le donne nel giorno dell'8 marzo: Curva Sud Siberiano, Distinti e Tribuna Azzurra costeranno appena 1 euro. Tribuna Verde al costo di 10 euro, Tribuna Rossa al costo di 10 euro. Anche la vendita dei biglietti per il settore ospiti inizierà oggi alle 16:00 e terminerà venerdì 7 marzo alle ore 19:00. Il prezzo per il settore ospiti (Curva Nord inferiore) è di € 14 (12+2 prev.).

Omaggi Under 14

Anche per questa partita, la società concederà gratuità per gli under 14 fino ad esaurimento scorte. Al fine di ricevere il tagliando omaggio, va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14modena@ussalernitana1919.it a partire dalle 16:00 di lunedì 3 marzo fino alle 23:59 di mercoledì 5 marzo 2025. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per il minore è fatto obbligo di accompagnatore che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Diversamente abili

Le persone diversamente abili, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00, dovranno inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di mercoledì 5 marzo fino alle 23:59 di giovedì 6 marzo 2025. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso sabato 8 marzo dalle 12:00 alle 14:30 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle ore 16:00 di lunedì 3 marzo fino alle 23:59 di mercoledì 5 marzo 2025. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.