Salernitana, Breda può confermare la stessa formazione: le prove verso il Modena Il tecnico ragiona sull'undici di partenza: c'è solo un ballottaggio da sciogliere

La delusione di Cesena non deve cancellare le sensazioni positive arrivate dal campo per larghi tratti della partita del Manuzzi. Roberto Breda cerca una svolta con il Modena e si affida alla Salernitana gagliarda vista in Emilia dopo il passaggio a vuoto iniziale. Per la Bersagliera si fa largo l’ipotesi di una conferma del 3-5-2 per la sfida di domani ma con un solo ballottaggio di formazione: Ghiglione deve guardarsi le spalle da Stojanovic, provato a lungo sulla corsia destra nel test con la Primavera di Luca Fusco.

Poi spazio alle certezze. In difesa, a protezione di Christensen, nonostante lo status di diffidati per Breda si ripartirà dal terzetto composto da Bronn, Ferrari e Lochoshvili. A sinistra invece Corazza sembra aver staccato definitivamente Njoh. In mezzo al campo, nonostante i piani alternativi, toccherà ad Amatucci stringere i denti e guidare ancora la squadra con Soriano e Zuccon ai suoi lati. Davanti conferme ancora per Cerri e Verde, con Raimondo che insegue. Questa mattina rifinitura al Centro Sportivo Mary Rosy e successivamente conferenza stampa di presentazione.