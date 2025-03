Salernitana-Modena, Breda: "Imparare dagli errori, avanti con determinazione" Il tecnico presenta il match dell’Arechi

Roberto Breda, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani pomeriggio (ore 15) contro il Modena:

Non so se la formazione se sarà la stessa ma lo spirito deve essere lo stesso messo in campo a Cesena, la squadra non deve accettare questa situazione. Meno partite ci sono, più consapevolezza di sfruttare le situazioni deve esserci. La classifica è ancora corta, nelle ultime due abbiamo raccolto poco ma potevamo raccoglierne molti di più, con 6 punti potevamo essere fuori dalla zona rossa, con uno siamo a -4. Dobbiamo giocare al massimo e raccogliere il più possibile.

Abbiamo provato stamattina i rigori, ci sono gerarchie ma magari durante la partita ci sono situazioni che in campo vanno valutate. Il primo a non essere contento è Alberto e mi aspetto che anche su questo vorrà riscattarsi. Al di là degli obiettivi, io credo che dovremo lavorare al massimo per fare più punti possibili. Non dobbiamo accettare questa situazione, dobbiamo pretendere di più da noi stessi senza trovare alibi o colpevoli. Dobbiamo gestire meglio gli episodi negativi.

La paura di vedere i fantasmi c'è ma sin da subito l'atteggiamento è stato di una squadra che sta facendo cose buone e deve andare a limare dei particolari. Anche un episodio negativo come il rigore sbagliato non deve far dimenticare quello che sono i compiti. In settimana ce lo siamo detti in vari modi, la partita con il Modena presenterà difficoltà particolari, dobbiamo fare in modo che gli episodi che ci sono stati siano da insegnamento.

La squadra si sente responsabile, sia nei confronti della piazza che della società. La città ci è vicina, abbiamo voluto l'allenamento a porte aperte anche per lanciare il messaggio che siamo tutti uniti. La squadra sa bene che il futuro della Salernitana dipende da noi e dal rendimento di queste dieci partite. La situazione deve condizionarci in positivo, senza trasmetterci ansia. Servono impegno, cuore e determinazione ma senza snaturarsi.

Non credo che cambierò modulo, certamente Hrustic può giocare nel ruolo di Amatucci. Abbiamo anche tutta la difesa in diffida ma non guardo ai cartellini. Avendo tante alternative, se dovesse servire, ci penseremo.

L'allenamento a porte aperte lo hanno voluto anche i calciatori, è stato bello.

Avrei voluto avere qualche punto in più, non siamo lontanissimi da quello che avevo immaginato ma credo che ci manchi qualche punto dalle ultime due partite. Qualcosa sta andando meglio ma dobbiamo fare di più.

Il Modena ha caratteristiche ben marcate, ha giocatori offensivi che richiedono situazioni particolari. La squadra ha assimilato determinati movimenti, questa è una fase dove più che scegliere i giocatori per la fase difensiva, scelgo in base a come voglio impostare la fase di costruzione.