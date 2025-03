Salernitana-Modena, Mandelli: "Granata avranno pressione ma sono squadra vera" Le parole del tecnico gialloblu: "Dobbiamo cancellare la prova con il Cosenza"

Paolo Mandelli ha presentato Salernitana-Modena in conferenza stampa: “Dobbiamo rialzarci dalla prova con il Cosenza. Non c’è una spiegazione ma ora dobbiamo accettare queste cose. Abbiamo cercato di metterci tutto alle spalle e ripartire dal cammino che stavamo facendo. Servirà coraggio e grande personalità.

Salernitana? Affrontiamo una squadra che avrà pressione in più. Può giocarsi tante carte e immagino che lo farà subito. E’ stata costruita con altre ambizioni. Settimana scorsa ha fatto un partitone a Cesena, sbagliando un rigore e dimostrando di stare bene fisicamente. Inoltre ci attende un ambiente caldo. A noi il compito di prenderci il meglio possibile. Trasferta? Io giocherei al Braglia tutte le partite.

Formazione? Le valutazioni da fare sono tante. Abbiamo un’ossatura importante, poi di volta in volta cambiamo qualcosa ed è stata un plus finora, come anche l’apporto di chi entra a gara in corso. I cinque cambi possono aiutare. A Salerno ci saranno tutti al netto dei lungodegenti”.