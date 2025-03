Salernitana, il popolo si stringe alla squadra: all'Arechi atteso Iervolino Si va verso quota undicimila spettatori. Dalle ore 12:00 aperto anche il botteghino dell'Arechi

Prima la seduta a porte aperte per cancellare i fantasmi di Cesena e voltare pagina. “Con il Modena dobbiamo vincere, non ci sono scuse”, il messaggio arrivato dalla Curva Sud Siberiano e ribadito anche dalla squadra. Una mano tesa dimostrato con i fatti: alle promo lanciate dal club per le donne e per i più giovani, il popolo della Salernitana ha dimostrato ancora una volta unione e soprattutto fiducia nel gruppo di Roberto Breda. Saranno circa in undicimila sugli spalti dell’Arechi per sostenere la Bersagliera, spingerla in quella che ha il sapore di una finale. Dalle ore 12:00 alle ore 14:30 sarà aperto anche il botteghino dello stadio per favorire l’acquisto dei tagliandi.

Previsto anche il ritorno all’Arechi di Danilo Iervolino. Con il Cesena ha interrotto la sua striscia di quattro sfide consecutive al fianco della Bersagliera. Dopo la delusione per il pari con il Frosinone, il patron dovrebbe riprendere posto nella tribuna del Principe degli Stadi. Vincere sarebbe fondamentale per la classifica ma anche per frenare le voci che si fanno insistenti su un futuro tutto da decifrare.