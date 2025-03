Salernitana, test all'Arechi: gol e applausi per Raimondo. Breda prova Girelli Circa duecento tifosi sugli spalti. "Locho" si gestisce, out e in dubbio Caligara. Si rivede Simy

Duecento tifosi sotto scrosci di pioggia e un clima tutt’altro che primaverile. La Salernitana riapre i cancelli dell’Arechi per un nuovo allenamento a porte aperte. Non ci sono gli ultras ma tante famiglie e soprattutto bambini ad applaudire i granata che preparano la trasferta di Bari. Breda non ha potuto fare affidamento su Lochoshvili, risparmiato dopo un colpo alla caviglia, per lui solo lavoro differenziato ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Qualche timore in più per i mal di schiena di Caligara e Jaroszynski, da valutare verso Bari.

Per Breda pretattica ma soprattutto prove di gestione del piano-gara verso Bari. In difesa c’è Guasone nel ruolo di marcatore destro, mentre Girelli e Tongya sono la coppia di mezzali ai lati di Amatucci. Dietro Cerri c’è Soriano a sostegno. Vanno in gol Amatucci e Corazza.

Nel secondo mini-tempo invece girandola di cambi, con Breda che rilancia anche Hrustic e Reine-Adelaide. Con i Primavera invece scende in campo Tello. Gli applausi se li prende Verde che incanta con una lunga serpentina poi conclusa da Raimondo. L’attaccante fa doppietta e si prende l’ovazione dell’Arechi. Un’iniezione di fiducia per il giovane bomber a secco dalla sfida interna con la Cremonese.

Nel finale spazio per tutti: ritrova il campo anche Simy in coppia con Braaf in attacco mentre Zuccon ricompone l’asse con Ghiglione sulla catena destra. Il nigeriano “ruba” il posto di riserva a Wlodarczyk che ritorna con i Primavera. Segna Braaf con una bella conclusione di destro. Simy ci va vicino dopo una bella giocata.

Formazione primo tempo: Christensen; Guasone, Ferrari, Bronn; Stojanovic, Girelli, Amatucci, Soriano, Corazza; Tongya, Cerri.

Formazione secondo tempo: Sepe; Ruggeri, Guasone, Gentile; Stojanovic, Girelli, Hrustic, Reine-Adelaide, Njoh; Verde, Raimondo.

Formazione terzo tempo: Corriere; Ruggeri, Guasone, Gentile; Ghiglione, Zuccon, Hrustic, Tello, Njoh; Braaf, Simy.