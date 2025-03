Salernitana, l'Arechi può essere il "fattore" salvezza Due statistiche sorridono a Breda che deve migliorare il rendimento in trasferta

Non è ancora tempo di fare tabelle ma è chiaro che le speranze salvezza della Salernitana passino soprattutto per le quattro sfide in programma all'Arechi. Davanti al pubblico amico Breda è riuscito a racimolare 10 punti in cinque partite, perdendo soltanto all'esordio contro la capolista Sassuolo. Considerando le partite interne della sua gestione, i granata hanno il sesto miglior rendimento, alla pari della Cremonese e alle spalle di Sassuolo, Juve Stabia, Pisa e Catanzaro.

Va sicuramente migliorato, invece, il cammino in trasferta dove la Salernitana è tra le squadre che ha racimolato il minor numero di punti in stagione. Ma i numeri sarebbero da salvezza diretta anche prendendo in considerazione le 10 partite della gestione Breda: con 12 punti, la Salernitana è 13esima in questa speciale classifica. Delle squadre coinvolte nella lotta salvezza, hanno fatto meglio soltanto il Sudtirol e il Frosinone. Numeri che confermano l'importanza delle sfide in programma all'Arechi e che dovranno essere confermato in questo rush finale di torneo. Il calendario, infatti, dopo la sfida con il Palermo, prevede tre scontri diretti contro Sudtirol, Cosenza e Mantova.