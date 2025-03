Salernitana, Bronn vince e convince con la Tunisia. Ora tocca a Wlodarczyk Il difensore chiude i pali della sua Nazionale. Pohjanpalo scalda i motori e segna con la Finlandia

Le nazionali dispensano sorrisi in casa Salernitana. Dopo le gioie per Stojanovic e Lochoshvili, le cui condizioni verranno rivalutate oggi, seconda vittoria anche per Dylan Bronn. Il difensore granata è stato scelto come titolare anche in Tunisia-Malawi, terminata 2-0. Un successo pesante nella corsa al prossimo Mondiale, festeggiata dal calciatore sui social rimarcando non solo la portata della vittoria ma anche il secondo clean sheet di fila.

Breda lo attende domani in città, quando è previsto il ritorno anche di Szymon Wlodarczyk. L’attaccante granata, dopo la parentesi finale nel pareggio 3-3 con la Danimarca, spera di poter avere ancora minuti anche nell’amichevole odierna con l’Ucraina (ore 15:00).

Per la Salernitana però c’è da fare i conti anche con le notizie che arrivano da Palermo. Ieri, con la Finlandia, Joel Pohjanpalo ha timbrato il cartellino andando in gol in Lituania-Finlandia 2-2. Sarà lui il pericolo uno, con Breda che spera di poter ripartire dalla difesa titolare.